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Регион
Опубликовано 10 сентября, 20:32

На юго-западе Германии произошло сильнейшее за 74 года землетрясение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

На юго-западе Германии 10 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,3–3,4, которое стало сильнейшим в регионе за последние 74 года. Об этом сообщает Потсдамский центр геологических исследований имени Гельмгольца и сейсмологическая служба Баден-Вюртемберга.

Подземные толчки были зафиксированы в 17:27 по местному времени (18:27 мск) недалеко от города Вормс (земля Рейнланд-Пфальц). Эпицентр находился на стыке двух федеральных земель — Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг.

По данным сейсмологов, колебания земной коры ощущались на расстоянии до 20 километров от эпицентра. Жители Мангейма и окрестностей также почувствовали подземные толчки.

Как уточняет издание Erdbebennews и немецкая газета Bild, это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Тогда, 74 года назад, магнитуда подземных толчков достигала 4,7.

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На данный момент информации о серьёзных разрушениях нет. Правоохранительные органы Вормса сообщили, что им и пожарной службе «пока не известно» об ущербе.

Специалисты напоминают, что небольшие подземные толчки в Германии случаются регулярно, однако обычно обходятся без серьёзных последствий. Землетрясения такой магнитуды (3,0–3,9) считаются слабыми и редко приводят к повреждениям зданий.

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Артур Лапсаков
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