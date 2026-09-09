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Опубликовано 9 сентября, 05:30

Судно с журналистами пропало у вулкана Анак-Кракатау в Индонезии

Обложка © X / LThHngBch2

Обложка © X / LThHngBch2

В проливе между островами Ява и Суматра загадочно исчезло морское судно. На борту находились восемь человек: пять репортёров и трое членов экипажа, сообщает Antara.

Группа отправилась в акваторию для сбора видеоматериалов об активности вулкана Анак-Кракатау. Природный объект сейчас находится в фазе активного извержения и представляет серьезную опасность для мореплавателей.

Среди пропавших без вести пассажиров значатся сотрудники двух крупных информационных агентств — Antara и Anadolu. Корреспонденты планировали зафиксировать последствия геологического катаклизма с близкого расстояния.

Связь с катером внезапно оборвалась, после чего он перестал отображаться на радарах береговых служб. Спасательная операция развернулась в зоне бедствия еще 8 сентября и продолжается в настоящее время.

«Мы расширяем зону поиска, поскольку результаты поисково-спасательного картографирования указывают на район к юго-западу от вулкана Анак-Кракатау», — сообщил глава оперативного отдела поисково-спасательного управления Бантена Риски Двиянто.

Специалисты экстренных ведомств обследуют прибрежные воды Зондского пролива. Поисковые работы серьезно осложняются плохой видимостью из-за пепла и нестабильной сейсмической обстановкой вокруг эпицентра выбросов.

По его словам, погодные условия позволяют не прерывать операцию: в районе поисков ожидаются ветер до 14 узлов и волны высотой до одного метра.

К поисковому посту продолжают приезжать родственники пропавших. Спасатели регулярно сообщают семьям о ходе операции.

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Напомним, в Индонезии с вечера 4 сентября до раннего утра 5 сентября зафиксировали около десяти извержений вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе. Вулкан остаётся на третьем уровне опасности, приближаться к нему ближе чем на три километра запрещено, при этом угрозы крупного цунами пока не выявлено.

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Дарья Денисова
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