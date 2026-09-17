Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 15:54

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Аляски

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Rajter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Rajter

Мощное землетрясение произошло у западного побережья Аляски. Об этом сообщили в пресс-службе Геологической службы США.

Эпицентр толчков находился примерно в 165 километрах западнее населённого пункта Никольски на острове Умнак. О последствиях не сообщалось.

На юго-западе Германии произошло сильнейшее за 74 года землетрясение
На юго-западе Германии произошло сильнейшее за 74 года землетрясение

Ранее мощное землетрясение произошло недалеко от Новороссийска. Толчки магнитудой 4,2 зафиксировали в 41 километрах от города.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar