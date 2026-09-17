Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Аляски
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Мощное землетрясение произошло у западного побережья Аляски. Об этом сообщили в пресс-службе Геологической службы США.
Эпицентр толчков находился примерно в 165 километрах западнее населённого пункта Никольски на острове Умнак. О последствиях не сообщалось.
Ранее мощное землетрясение произошло недалеко от Новороссийска. Толчки магнитудой 4,2 зафиксировали в 41 километрах от города.
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