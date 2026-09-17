Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 41 км от Новороссийска

Жители Кубани почувствовали подземные толчки вечером 17 сентября. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,2.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 41 км от Новороссийска с населением более 250 тысяч человек и в 12 км к юго-западу от кубанской станицы Варениковской. Очаг залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации в регионе.

Ранее Life.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у Курильских островов. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал подземные толчки ночью 5 сентября. Эпицентр находился восточнее центральной части Курильской гряды в Тихом океане, в 155 километрах к востоку от Курильска, а очаг залегал на глубине около 40 километров.