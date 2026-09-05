Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Курильских островов. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зарегистрировал подземные толчки ночью 5 сентября.

По данным центра, землетрясение произошло в 23:52:31 по UTC — это 02:52 по мск. Эпицентр находился в районе с координатами 44,970° северной широты и 149,810° восточной долготы — восточнее центральной части Курильской гряды в Тихом океане, в 155 километрах к востоку от Курильска. Очаг залегал на глубине около 40 километров.

Подземные толчки в Курильске пришлись на 08:52 утра 5 сентября по местному времени. В городе проживает около 1,6 тысячи человек.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантики. Очаг залегал на глубине около 126 километров. На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.