Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у Южных Сандвичевых островов

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

Подземный толчок зафиксировали 2 сентября в 23:46 по времени UTC — это 02:46 мск 3 сентября. Координаты эпицентра составили 56,206 градуса южной широты и 27,909 градуса западной долготы.

Очаг землетрясения находился на глубине около 126 километров. Французская сеть сейсмологических наблюдений GEOSCOPE также оценила магнитуду события в 6,2.

По предварительной оценке USGS PAGER, уровень опасности последствий землетрясения обозначен зелёным. Сведений о пострадавших или разрушениях на данный момент не приводится.

Ранее Life.ru рассказывал о землетрясении магнитудой 6,2 у берегов Камчатки, которое произошло 15 августа. Его очаг находился на глубине 63,8 километра.