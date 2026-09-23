Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Северных Курил

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане у побережья Северных Курил. Эпицентр находился в 82 километрах от Северо-Курильска.

По данным Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук, подземный толчок зафиксировали 22 сентября в 13:56:10 UTC. По местному времени на Северных Курилах землетрясение произошло уже в ночь на среду.

Очаг залегал на глубине 43 километров. Координаты эпицентра — 50,24 градуса северной широты и 157,07 градуса восточной долготы.

Сейсмологи также зарегистрировали в этом районе несколько менее сильных подземных толчков. В 13:44:30 UTC произошло землетрясение магнитудой 4,0, его эпицентр находился в 66 километрах от Северо-Курильска. Ещё два толчка магнитудой 3,6 зафиксировали в 13:40:20 и 13:42:57 UTC.

Ранее у западного побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр располагался примерно в 165 километрах к западу от населённого пункта Никольски на острове Умнак.