От взрыва до «вулканической зимы»: Что ждёт мир после извержения Йеллоустоуна

Суперизвержение Йеллоустоуна стало бы глобальной катастрофой: сначала мощные подземные толчки и выброс раскалённой породы накрыли бы ближайшие районы, а затем огромный столб пепла поднялся бы в атмосферу. Возможный сценарий развития событий разобрали эксперты Daily Mail.

В первые минуты извержения в районе кальдеры начались бы разрушительные землетрясения. На поверхность вырвались бы лава, пепел и раскалённые смеси газа и горных пород, которые уничтожили бы всё в непосредственной близости от вулкана.

Затем пепловое облако поднялось бы на десятки километров и начало распространяться на огромные расстояния. В первую очередь пострадали бы американские штаты вокруг Йеллоустоуна: дороги и аэропорты пришлось бы закрыть, линии электропередачи и системы водоснабжения оказались бы повреждены, а сельское хозяйство — парализовано.

Через несколько часов или дней пепел начал бы оседать на больших территориях. Его слой мог бы обрушивать крыши зданий, загрязнять источники питьевой воды и уничтожать посевы. Перебои с транспортом и поставками продуктов затронули бы не только США, но и другие страны.

Самые серьёзные последствия проявились бы позднее. Выброшенные в стратосферу сернистые соединения блокировали бы часть солнечного света, из-за чего средняя температура на планете временно снизилась бы. Изменение осадков, заморозки и неурожаи могли бы привести к масштабному продовольственному кризису.

При этом такой сценарий не означает мгновенного исчезновения человечества. Речь идёт о гипотетическом развитии событий, а не о прогнозе скорого извержения Йеллоустоуна.

Недавно климатолог Анна Даль допустила, что мощное извержение Йеллоустоуна способно спровоцировать глобальный голод. В качестве исторического примера она привела извержение Тамборы в 1815 году, после которого похолодание привело к масштабным неурожаям.