Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у японского острова Йонагуни

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе японской префектуры Окинава. Эпицентр находился возле удалённого острова Йонагуни, сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.

Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет. Угрозу цунами после землетрясения не объявляли. Данные о серьёзных последствиях для островов префектуры также неизвестны.

Район Йонагуни относится к сейсмически активной зоне на юго-западе Японии. Японские специалисты отмечают, что в окрестностях острова в будущем возможны и значительно более сильные землетрясения.

В августе Life.ru рассказывал о другом землетрясении магнитудой 6,0 у японского острова Хоккайдо. Тогда очаг находился на глубине около 40 километров, угрозу цунами также не объявляли.