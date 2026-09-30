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Опубликовано 30 сентября, 09:22

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у японского острова Йонагуни

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе японской префектуры Окинава. Эпицентр находился возле удалённого острова Йонагуни, сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.

Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет. Угрозу цунами после землетрясения не объявляли. Данные о серьёзных последствиях для островов префектуры также неизвестны.

Район Йонагуни относится к сейсмически активной зоне на юго-западе Японии. Японские специалисты отмечают, что в окрестностях острова в будущем возможны и значительно более сильные землетрясения.

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 21 км от Сочи
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 21 км от Сочи

В августе Life.ru рассказывал о другом землетрясении магнитудой 6,0 у японского острова Хоккайдо. Тогда очаг находился на глубине около 40 километров, угрозу цунами также не объявляли.

Больше новостей о землетрясениях и других стихийных бедствиях — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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