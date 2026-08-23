Мощное землетрясение произошло у японского острова, граничащего с Курилами

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо. Об этом сообщила пресс-служба Метеорологического управления Японии.

Подземный толчок зафиксировали 23 августа в 22:44 по местному времени. Эпицентр находился в акватории возле города Уракава, очаг залегал на глубине около 40 километров. Максимальная интенсивность сотрясений достигла четырёх баллов по семибалльной японской шкале. Такие толчки ощутили жители нескольких районов Хоккайдо, включая Хакодате, Уракаву и Хироо.

Колебания также зафиксировали в префектурах Аомори и Иватэ на острове Хонсю. Угроза цунами после землетрясения исключена. Информация о пострадавших и разрушениях к моменту публикации не поступала. Также неизвестно, почувствовали ли что-то на Курилах, граничащих с Хоккайдо на севере.

Это не первое землетрясение в Японии за последние дни. До этого около 40 человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,9. Подземный толчок произошёл ночью в зоне Большого Токио.