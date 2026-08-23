Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 16:20

Мощное землетрясение произошло у японского острова, граничащего с Курилами

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья японского Хоккайдо

Обложка © ТАСС / АР / Kazuki Kozaki

Обложка © ТАСС / АР / Kazuki Kozaki

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо. Об этом сообщила пресс-служба Метеорологического управления Японии.

Подземный толчок зафиксировали 23 августа в 22:44 по местному времени. Эпицентр находился в акватории возле города Уракава, очаг залегал на глубине около 40 километров. Максимальная интенсивность сотрясений достигла четырёх баллов по семибалльной японской шкале. Такие толчки ощутили жители нескольких районов Хоккайдо, включая Хакодате, Уракаву и Хироо.

Колебания также зафиксировали в префектурах Аомори и Иватэ на острове Хонсю. Угроза цунами после землетрясения исключена. Информация о пострадавших и разрушениях к моменту публикации не поступала. Также неизвестно, почувствовали ли что-то на Курилах, граничащих с Хоккайдо на севере.

Количество жертв землетрясения в Колумбии увеличилось до 329
Количество жертв землетрясения в Колумбии увеличилось до 329

Это не первое землетрясение в Японии за последние дни. До этого около 40 человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,9. Подземный толчок произошёл ночью в зоне Большого Токио.

Больше новостей о землетрясениях и других природных бедствиях — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar