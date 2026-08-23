Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 40

Около 40 человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,9. Подземный толчок произошёл ночью в зоне Большого Токио, сообщила пожарная служба Японии.

Большинство пострадавших получили ушибы и другие травмы у себя дома. Двух человек госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В одном из районов столицы лопнули водопроводные трубы. Вода вышла на проезжую часть. Более 460 домов в центре Токио остались без электричества, автоматика остановила лифты.

Железнодорожные компании временно приостанавливали движение поездов. После проверки путей они возобновили перевозки по расписанию. На атомных объектах не возникло нештатных ситуаций.

Напомним, 23 августа в районе Большого Токио произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его очаг находился в южной части префектуры Ибараки на глубине 68 км. Толчки ощущали жители Токио, Сайтамы, Тибы и других районов востока Японии.