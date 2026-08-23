Число пострадавших при землетрясении в Японии достигло 23

При землетрясении магнитудой 5,9 в восточной части Японии пострадали 23 человека. Большинство из них получили лёгкие травмы. Подземные толчки произошли рано утром 23 августа и ощущались в Токио и соседних префектурах. Об этом сообщили в Управлении пожарной и чрезвычайной безопасности Японии (FDMA).

Девять пострадавших зарегистрировали в Сайтаме, столько же — в Канагава. Ещё четыре человека получили травмы в Тибе и один — в Ибараки. По данным местных властей, многие пострадавшие упали или ударились о мебель и двери, когда пытались быстро подняться с кровати после начала толчков.

В Йокогаме женщина около 80 лет упала с кровати и получила серьёзную травму бедра. В Токио 23-летний мужчина оказался в зоне толчков во время покупок в дисконтном магазине в районе Тайто.

Землетрясение нарушило работу железнодорожного транспорта: задержались экспрессы между Токио и аэропортом Нарита и некоторые местные поезда на северо-востоке страны. Скоростные поезда синкансэн продолжили ходить по расписанию.

По данным Японского метеорологического агентства (JMA), очаг находился в южной части префектуры Ибараки на глубине около 70 километров. Магнитуда землетрясения предварительно оценивалась в 5,9, тогда как Геологическая служба США дала оценку 5,8. Угрозы цунами не возникло.

Ранее количество пострадавших при землетрясении в Японии составляло девять человек. После толчков пожарные получили сообщения о повреждении водопроводных труб в Кавагути и токийском районе Кото. В магазине в районе Адати из-за ложного срабатывания противопожарной системы произошло распыление большого количества пены.