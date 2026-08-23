Минэнерго: Циклон нарушил электроснабжение 659 населённых пунктов в Белоруссии

Циклон «Приска» нарушил электроснабжение 659 населённых пунктов Белоруссии. Энергетики ведут восстановительные работы по всей стране, сообщило Минэнерго республики.

Порывы ветра достигают 27 м/с. Сложнее всего обстановка складывается в Минской, Витебской и Гродненской областях. Деревья и ветки падают на линии электропередачи и повреждают оборудование.

К 19:00 специалисты продолжали восстановление сетей в 659 населённых пунктах. В энергосистеме отключились 1876 трансформаторных подстанций и 179 линий напряжением 10 кВ. Циклон также нарушил работу 12 линий на 35 кВ и семи линий на 110 кВ.

Перебои с электричеством затронули 31 ферму и 16 котельных. Последствия непогоды устраняют 315 аварийных бригад. Энергетики задействовали 427 единиц техники.

Министр энергетики Белоруссии Денис Мороз провёл заседание оперативного штаба. Он поручил обеспечить каждый населённый пункт источником электроэнергии и ускорить подключение потребителей.

«Восстановительные работы ведутся непрерывно, во взаимодействии с подразделениями МЧС и местными органами власти», — сообщили в Минэнерго.

Ранее сильный ливень и ветер оставили без света несколько районов Улан-Удэ. Электричество пропало в посёлке Забайкальский, на улицах 30 лет Победы, Перспективной, Багряной, а также в микрорайоне Тепличный и на 1-м поле. У части горожан вместе со светом пропали интернет и сотовая связь.