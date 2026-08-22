Мощный ливень обрушился на Улан-Удэ — несколько районов остались без света

Улан-Удэ накрыл мощный ливень, сопровождавшийся сильным ветром — стихия оставила без электричества несколько районов столицы Бурятии. Об этом сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на городскую диспетчерскую службу.

Улан-Удэ затопило ливнем, несколько районов остались без света. Видео © Telegram / Весь Улан-Удэ

Отключения зафиксированы в посёлке Забайкальский, на улицах 30 лет Победы, Перспективной, Багряной, а также в микрорайоне Тепличный и на 1-м поле. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии составляет два часа. У части горожан вместе со светом пропали интернет и сотовая связь.

Власти Бурятии предупредили о возможных превентивных отключениях электричества в других районах республики из-за надвигающегося грозового фронта. В мэрии пояснили, что такие меры позволят снизить число аварий на сетях, а потребителей подключат обратно после улучшения погоды.

Непогода обрушилась на регион минувшей ночью. В селе Оймур из-за урагана попадали деревья, что затруднило проезд по дорогам. А в горном селе Десятниково мощные потоки воды залили дворы — местные жители делятся в соцсетях кадрами разбушевавшейся стихии. Некоторые горожане сравнивают происходящее с апокалипсисом, а грохот грома — со взрывами.

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 и 24 августа в республике также ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром.

Ранее Life.ru рассказывал, что мощный шторм обрушился на Калининградскую область — в регионе действовало штормовое предупреждение, а порывы ветра на Куршской косе достигали 25 метров в секунду. В посёлке Рассвет Гурьевского района дерево рухнуло на проезжавший автомобиль Changan, пострадал как минимум один человек.