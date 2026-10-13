Камеры, больница и даже тир: Под Москвой построят СИЗО на четыре тысячи заключённых

В Солнечногорском округе Московской области планируют построить следственный изолятор на четыре тысячи человек. На возведение комплекса собираются потратить до 37,75 миллиарда рублей. Соответствующий аукцион объявило Главное управление ФСИН России по региону.

Новый объект разместят неподалёку от скоростной трассы М-11 «Нева». Завершить работы и ввести изолятор в эксплуатацию рассчитывают в четвёртом квартале 2031 года.

На территории появятся несколько мужских режимных корпусов, отдельное здание для женщин и несовершеннолетних, а также помещения для людей, состоящих на учёте по туберкулёзу.

Помимо камер, проект предусматривает полноценную медицинскую часть со стационаром, пищеблок и специальное здание для свиданий. Для сотрудников построят три общежития и спортивный комплекс с тиром.

Согласно правительственной программе развития уголовно-исполнительной системы, общая площадь будущего комплекса составит около 169,4 тысячи квадратных метров. Строительство рассчитано на период с 2026 по 2031 год.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 октября. Начальная цена контракта составляет 37 754 584 166 рублей, однако окончательная стоимость определится по результатам торгов. Закупка проводится в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее Life.ru сообщал о планах правительства построить 11 новых следственных изоляторов в России общей вместимостью 11,23 тысячи человек. Решение связано в том числе с превышением установленных лимитов наполнения действующих СИЗО. В 2019–2024 годах такие случаи фиксировались в 12 регионах страны, включая Москву и Подмосковье.