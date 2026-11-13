В Канаде владельцы частных домов массово превращают подвалы в квартиры, чтобы расплатиться с ипотекой. Из-за жилищного кризиса цокольные этажи, которые раньше использовали для хранения вещей и стирки, становятся полноценным арендным жильём. При этом квартиросъёмщики жалуются на нехватку солнечного света, сырость и проблемы со здоровьем. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Подвальные помещения широко распространены в канадских частных домах из-за особенностей местного климата. Суровые зимы вынуждают строителей закладывать фундамент достаточно глубоко, чтобы защитить здания от промерзания. Со временем владельцы недвижимости начали оборудовать под землёй отдельные комнаты, кухни и ванные, а также делать самостоятельные входы для жильцов.

Профессор Университета Торонто Кэролайн Уитцман объяснила, что раньше такие помещения использовали преимущественно для хозяйственных нужд. Однако постепенно их стали сдавать студентам, мигрантам и другим людям, которым не по карману обычная квартира. В 2019 году только в Торонто насчитывалось около 75 тысяч частных домов с дополнительными жилыми помещениями, наиболее распространённым вариантом которых были оборудованные подвалы.

Долгое время местные власти относились к подобной практике настороженно. Во время Второй мировой войны переоборудование подвалов поощряли ради преодоления дефицита жилья, но позднее ограничения вернулись. В 1970-х годах многие владельцы создавали подземные квартиры без разрешений, а в Торонто их начали официально легализовать лишь в 2000-х.

Теперь власти снова заинтересованы в таких помещениях. По расчётам Канадской ипотечной и жилищной корпорации, для возвращения доступности жилья к допандемийному уровню стране необходимо ежегодно строить от 417 до 469 тысяч квартир и домов вплоть до 2036 года. Поскольку свободных участков в крупных городах недостаточно, с января 2025 года федеральное правительство смягчило ипотечные правила для собственников, желающих переоборудовать подвалы.

«Люди сдают свои подвалы в аренду, чтобы платить ипотеку, а не из доброты душевной!» — подчеркнула Уитцман.

Для арендаторов главное преимущество подземного жилья заключается в относительно низкой стоимости. Например, исследование, проведённое в Эдмонтоне в 2025 году среди 32 студентов, показало, что средняя арендная плата за такие помещения составляла 893 канадских доллара в месяц. Для большинства участников это был самый дешёвый доступный вариант проживания.

Однако экономия оборачивается серьёзным дискомфортом. Двадцать участников исследования пожаловались на недостаток естественного освещения, а некоторые сравнили свои комнаты с пещерами. Один студент признался, что жизнь практически без солнечного света настолько ухудшила его психологическое состояние, что он перестал посещать занятия. К этим проблемам добавляются влажность, возможное появление плесени и опасность затопления во время сильных дождей.

В результате подвальные квартиры становятся одновременно спасением для двух сторон жилищного рынка: собственники получают деньги на погашение кредитов, а арендаторы — более дешёвую крышу над головой. При этом, как отмечает Уитцман, формируется своеобразное социальное разделение: владельцам недвижимости достаются просторные и светлые этажи, а менее обеспеченным жильцам — помещения под землёй.

Ранее Life.ru рассказывал, как изменение финансовых возможностей арендаторов влияет на российский рынок съёмного жилья. Осенью 2026 года эксперты зафиксировали снижение спроса по сравнению с предыдущим годом и увеличение количества свободных квартир. По данным специалистов, около 20% собственников сталкивались с досрочным выездом жильцов, которые больше не могли оплачивать аренду. На этом фоне владельцам недвижимости приходилось осторожнее подходить к повышению ставок и чаще соглашаться на торг. Особенно заметной конкуренция стала среди квартир с устаревшим ремонтом и в районах с неудобной транспортной доступностью.