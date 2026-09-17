Кандидат в генсеки ООН Родригес-Биркетт готова к прямому диалогу с Россией

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Кэролайн Родригес-Биркетт заявила, что в случае избрания готова напрямую вести диалог с властями России и Украины ради мирного урегулирования конфликта. Об этом представитель Гайаны рассказала РИА «Новости».

По её словам, глава ООН должен сохранять нейтралитет, общаться со всеми участниками противостояния и содействовать достижению мира. Генеральному секретарю также следует работать над предотвращением новых конфликтов, подчеркнула дипломат.

Родригес-Биркетт лидирует по результатам второго неофициального голосования членов Совета Безопасности ООН. Её кандидатуру поддержали восемь из 15 стран, а Ребека Гринспан из Коста-Рики и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси получили по семь голосов.

Такие голосования позволяют оценить поддержку претендентов, но не определяют победителя. Совет Безопасности должен рекомендовать единого кандидата Генеральной Ассамблее ООН. Второй срок Антониу Гутерреша завершится в конце 2026 года.