Власти Австрии предложили разместить в Вене международный центр, который займётся разработкой единых подходов к регулированию искусственного интеллекта. Инициатором выступил канцлер страны Кристиан Штокер, считающий, что контроль над развитием ИИ необходимо осуществлять на глобальном уровне под эгидой ООН.

По словам главы австрийского правительства, искусственный интеллект станет одной из ключевых технологий XXI века. Его влияние будет распространяться далеко за пределы IT-индустрии, затрагивая экономику, промышленность, государственное управление и повседневную жизнь людей.

Штокер убеждён, что отдельные государства не смогут самостоятельно выработать эффективные механизмы регулирования столь быстро развивающейся технологии. Для этого необходимы согласованные международные правила.

«Именно поэтому я выступил с предложением, чтобы орган, разрабатывающий эти правила, мог бы находиться в Вене под эгидой ООН», — заявил канцлер.

Предложение Австрии впервые представили 28 октября на международной встрече, посвящённой контролю наиболее мощных моделей искусственного интеллекта. Инициативу от имени правительства озвучил государственный секретарь Александр Прёлль. Предполагается, что центр объединит представителей государств, научного сообщества и технологической отрасли.

Вена уже является одним из крупных центров международной дипломатии, где располагаются учреждения ООН, включая Международное агентство по атомной энергии. Австрийские власти рассчитывают использовать этот опыт для создания новой площадки по вопросам ИИ.