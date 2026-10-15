Капитан «Арктики» впервые описал океан для незрячих с борта ледокола

Капитан атомного ледокола «Арктика» Василий Губкин описал для незрячих и слабовидящих людей Северный Ледовитый океан, арктический свет и дрейфующие айсберги. Тифлокомментарий с борта ледокола прозвучал впервые в мировой практике. Проект приурочили к Международному дню белой трости, который отмечается 15 октября.

Инициативу реализовали в рамках программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт». Тифлокомментирование позволяет передавать визуальную информацию словами — описывать обстановку, предметы и происходящее для людей с нарушениями зрения.

Губкин рассказал слушателям не только об океане, но и об ощущениях человека на капитанском мостике.

«Открывать океан и ледокол для незрячих и слабовидящих людей — это тоже своего рода прокладывание курса, где вместо приборов работают слова и детали. Я старался помочь людям открыть для себя Арктику, передать её величие», — отметил капитан.

Артист Леонид Ярмольник озвучил видеоролик о внутренних пространствах судна, помогая слушателям представить его устройство и масштабы.

«Внутри находятся два ядерных реактора — это сердце ледокола, дающее ему энергию, а сам он — настоящий передвижной город с девятиэтажным лифтом», — рассказал Ярмольник.

Все участники прошли специальный тренинг. Тексты подготовили эксперты программы и специалисты ведомств, а музыку для роликов написал композитор Тигран Джагер — Джагарян. Материалы разместят на портале «Особый взгляд».

Ранее Life.ru рассказывал, как российские космонавты записали тифлокомментарий с борта МКС. Они описали виды Земли с орбиты, сделав космические пейзажи доступнее для незрячих и слабовидящих слушателей.