Капитан танкера Alsu арестован после столкновения с сухогрузом в Мраморном море

Суд в турецком районе Силиври постановил арестовать капитана и третьего помощника танкера Alsu после столкновения с сухогрузом Tuğberk İmamoğlu в Мраморном море. Об этом сообщает телеканал TRT.

Ещё четырёх членов экипажа танкера суд отпустил под судебный надзор после дачи показаний. По версии следствия, ответственность за произошедшее на этом этапе может лежать на капитане Ахмете Эрарслане и третьем помощнике Мурате Эвчимане.

В экспертном заключении по аварии специалисты указали на серьёзные нарушения при организации вахты на мостике Alsu. Среди причин происшествия назвали недостаточный контроль за ситуацией и несоблюдение стандартов службы.

По данным отчёта, в момент столкновения на мостике танкера находился только третий помощник, который впервые заступил на такую вахту. Вперёдсмотрящий и рулевой отсутствовали, а капитан находился в своей каюте.

Эксперты также указали, что сухогруз Tuğberk İmamoğlu двигался с отключённой системой автоматической идентификации AIS и в последний момент изменил курс, несмотря на ранее согласованный манёвр.

Столкновение произошло ночью 2 сентября примерно в 35 километрах от побережья Силиври. Сухогруз затонул, а 10 членов его экипажа пока считаются пропавшими без вести. Поисковую операцию продолжают катера, суда береговой службы и вертолёты.