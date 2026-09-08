Капли в нос доставят лекарство прямо в мозг: В России создают препараты-трансформеры

Российские учёные разрабатывают лекарства, которые способны менять форму непосредственно в организме и высвобождать действующее вещество именно там, где оно необходимо. О таких системах адресной доставки Life.ru рассказала директор Института фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского Университета Галина Раменская.

Одна из разработок специалистов института — система доставки противоопухолевых препаратов через носовую полость. Для неё используются капли на основе геллановой камеди, которые после попадания на слизистую превращаются в гель.

«Они превращаются в гель на слизистой, удерживаются в месте всасывания до шести часов и доставляют вещество в мозг, минуя гематоэнцефалический барьер», — рассказала Раменская.

Подобные системы учёные называют препаратами-трансформерами, или in situ. Их особенность заключается в том, что лекарственная форма меняется уже после попадания в организм — например, под воздействием температуры, влажности или уровня pH.

Такая технология позволяет дольше удерживать препарат в необходимой зоне и постепенно высвобождать действующее вещество. Это может повысить точность доставки и уменьшить необходимость частого применения лекарства.

По схожему принципу специалисты института разрабатывают и глазные капли с лидокаином. Кроме того, среди проектов учёных — масло для лечения атопического дерматита и специальная полимерная матрица для установки в лунку после удаления зуба. Последняя разработка рассчитана на длительное действие. Из матрицы в течение месяца постепенно высвобождаются обезболивающие и противовоспалительные компоненты, а также факторы роста, рассказала эксперт.

Полное интервью с директором Института фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского Университета Галиной Раменской читайте на Life.ru.