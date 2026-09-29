Капотня стала районом Москвы с самым дешёвым «квадратом» на вторичке

Самое доступное вторичное жильё в Старой Москве в начале сентября оказалось в Капотне. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 210,9 тысячи рублей, следует из подсчётов аналитиков «Инком-Недвижимости», которые приводит «РБК Недвижимость».

На втором месте расположилось Бирюлёво Западное — в среднем 216,8 тысячи рублей за квадратный метр. Замыкает тройку Некрасовка, где «квадрат» вторичного жилья оценивается уже в 223,5 тысячи рублей.

Чуть дороже готовое жильё предлагают в Бирюлёве Восточном — в среднем по 228,2 тысячи рублей за квадрат, а в Ивановском показатель составляет 228,7 тысячи.

Также в десятку наиболее доступных районов Старой Москвы вошли Вешняки — 231,3 тысячи рублей за квадратный метр, Южное Бутово — 231,8 тысячи, Косино-Ухтомский — 235,5 тысячи, Ярославский — 238,1 тысячи и Новокосино — 238,4 тысячи рублей.

Капотня удерживает лидерство уже второй месяц подряд. В начале августа средний «квадрат» здесь стоил 211,6 тысячи рублей, то есть к сентябрю показатель даже немного снизился. А ещё в июле самой доступной локацией было Бирюлёво Западное, тогда как Капотня занимала второе место со средней ценой 214,4 тысячи рублей.

Низкие цены в Капотне аналитики связывают прежде всего со структурой местного жилфонда. По словам руководителя аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрия Таганова, вторичное предложение здесь в значительной степени состоит из устаревших панельных домов. Район традиционно остаётся среди наиболее бюджетных московских локаций.

При этом сравнительно низкая стоимость вторички характерна не только для Капотни: заметная часть первой десятки приходится на восток и юго-восток столицы. Похожая картина сохраняется уже не первый месяц.

Рынок вторичного жилья в целом сейчас заметно отличается от первичного. Life.ru ранее рассказывал, что во втором квартале 2026 года московская вторичка в среднем была на 31,1% дешевле новостроек, хотя разрыв между двумя сегментами постепенно сокращается.