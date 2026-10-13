Карина Кросс и Варвара Щербакова вошли в жюри «Молодёжной столицы — 2027»

Росмолодёжь объявила состав экспертного жюри конкурса «Молодёжная столица России — 2027». Оценивать заявки городов будут известные артисты, блогеры, спортсмены, предприниматели и общественные деятели. Среди них — певица Карина Кросс, стендап-комик Варвара Щербакова и параспортсмен Рустам Набиев. Экспертам предстоит определить пять финалистов, которые продолжат борьбу за престижный статус.

В состав комиссии также вошли Герой России, председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Владислав Головин, Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, телеведущая Женя Искандарова, блогер Алексей Янгер, парашютист Сергей Бойцов и представители молодёжных общественных организаций.

Как пояснил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, в 2026 году экспертов впервые привлекли к оценке заявочной кампании специальной номинации премии «Время молодых». По его словам, новый подход призван сделать отбор максимально объективным, а последующее народное голосование — открытым и прозрачным.

Уже 16 октября жюри приступит к следующему этапу оценки городов-номинантов. После отбора десять полуфиналистов подготовят специальные «Заявочные книги». В них необходимо представить молодёжную инфраструктуру города, образовательные и карьерные возможности, общественные инициативы, местные традиции и программу событий на будущий год.

По итогам экспертной оценки определят пять городов-финалистов. Они станут героями медиапроекта «Тур по молодёжным столицам», который познакомит россиян с особенностями каждого претендента на победу.

Поддержать любимый город смогут и обычные жители. Для этого организаторы предлагают публиковать в социальных сетях фотографии, видео и истории о местных молодёжных проектах с хештегами #молодёжнаястолица2027 и названием своего города. Такие публикации принесут дополнительные баллы на этапе оценки заявки.

Окончательного победителя определят россияне. Народное голосование пройдёт на портале «Госуслуги» с 1 по 18 декабря. Молодёжную столицу России на 2027 год объявят 19 декабря в Москве на церемонии премии «Время молодых» в Национальном центре «Россия». Город-победитель получит новые возможности для проведения федеральных мероприятий, развития молодёжной инфраструктуры и запуска образовательных проектов.

Ранее Life.ru рассказывал о голосовании за звание «Молодёжная столица России — 2026». Тогда за победу боролись Вологда, Смоленск, Сыктывкар, Салехард, Томск и Челябинск.