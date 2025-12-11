Стартовали выборы Молодёжной столицы России 2026 года

В России стартовало голосование за выбор молодёжной столицы страны на 2026 год. Победитель получит приоритетное право на проведение крупных федеральных мероприятий и поддержку Росмолодёжи. На данный момент в тройку лидеров входит Челябинск.

По данным РИА «ФедералПресс», «город стальных людей» предлагает более 400 объектов инфраструктуры для работы, досуга и творчества, а в 2026 году готов принять Всероссийский слёт студенческих отрядов. По словам министра молодёжи Челябинской области Юрия Болдырева, победа откроет возможности для реализации знаковых проектов, включая открытие Дома молодёжи, организацию концертов, форумов и привлечение экспертов со всей страны.

Помимо Челябинска, в финале участвуют Вологда, Смоленск, Сыктывкар, Салехард и Томск. Победитель будет объявлен 22 декабря 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве. Голосование проходит на портале «Госуслуги» до 19 декабря. Участвовать может любой авторизованный россиянин, но голосовать за город из своего региона нельзя.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что на прямую линию главы государства Владимира Путина поступает большое количество вопросов. Особенно много обращений поступает от молодёжи и даже детей, которые активно используют мессенджер Max.