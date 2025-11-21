Россия и США
21 ноября, 09:35

Ресторатор объяснил, почему молодёжь полюбила народную культуру и традиционную кухню

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Tadevosian

Русская культура переживает настоящий ренессанс, становясь для молодёжи источником вдохновения и новой идентичности. Анализ причин этого феномена в интервью РИАМО представил основатель сети ресторанов Михаил Гончаров.

Ресторатор связывает текущий тренд с историческими процессами. После революции 1917 года произошёл слом как народной крестьянской, так и городской европейской культуры. Попытка создания советской культуры также завершилась провалом в 1990-е, когда Россия начала активно заимствовать иностранные традиции — от празднования Дня святого Патрика до чуждых национальной идентичности обычаев.

Ситуация изменилась после 2014 года и особенно после 2022 года, когда возник дефицит внешней культурной продукции. Теперь в России пытаются изучить получше прошлое, чтобы на нём основать современное и продумать пути в будущее.

«Этот вопрос мы обсуждаем на рабочей группе в Минпромторге по стандартизации русской кухни. Главный вопрос как раз в том и есть — возрождаем ли мы какие-то старинные рецепты, или на их основе создаём современную русскую кухню», — заключил Гончаров.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минпромторг РФ загорелся идеей стандартизировать русскую кухню. Дело в том, что на данный момент на государственном уровне нет детального понимая того, что следует подразумевать под этой самой «русской кухней».

