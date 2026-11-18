Произведение русского художника Василия Кандинского ушло с молотка за сумму, которая превзошла все предыдущие аукционные достижения мастера. Полотно «Подчёркнутые углы» приобрели на торгах Christie's в Нью-Йорке за 85,8 миллиона долларов с учётом комиссии. Таким образом, художник установил новый рекорд стоимости собственных работ на мировом арт-рынке.

Аукцион состоялся в Рокфеллер-центре на Манхэттене в рамках торгов произведениями искусства XX века. Борьба за картину началась с отметки в 54 миллиона долларов. В итоге победившая ставка составила 74 миллиона, а вместе с комиссией покупатель заплатит 85,8 миллиона долларов. Имя нового владельца не раскрывается: от его имени выступал глобальный президент Christie's Алекс Роттер.

Примечательно, что на приобретение полотна претендовали сразу несколько участников торгов. Вся борьба за произведение заняла менее трёх минут. Итоговая стоимость превысила верхнюю границу предварительной оценки, которая составляла 80 миллионов долларов.

«Кандинский чувствовал цвет как звук и верил, что может тронуть душу, как это делает музыка», — так представители аукционного дома объяснили художественную особенность произведения.

Саму композицию специалисты Christie's описали как сочетание геометрических форм, в котором круги, треугольники и острые плоскости сходятся вокруг синего центра. Диагональные линии направляют взгляд к углам квадратного холста, создавая ощущение движения и ритма.

Кандинский написал картину в Веймаре в декабре 1922 — январе 1923 года, когда преподавал в знаменитой школе «Баухаус». В своё время произведение находилось в собрании Музея Гуггенхайма, а позднее перешло в частную коллекцию. До нынешней продажи самым дорогим произведением художника считалась картина «Вид Мурнау с церковью II». В 2023 году её приобрели на аукционе Sotheby's за 44,4 миллиона долларов. Теперь этот результат остался далеко позади.