Картину Кандинского «Красочная жизнь» продали в Лондоне за $41,7 млн

Картину русского художника Василия Кандинского «Красочная жизнь» продали на аукционе в Лондоне за 31,6 миллиона фунтов стерлингов, или около 41,7 миллиона долларов. Итоговая стоимость значительно превысила предварительную оценку полотна. Об этом сообщает аукционный дом Christie's.

Перед торгами специалисты оценивали произведение в 18–25 миллионов фунтов. Сама ставка победителя составила 27 миллионов фунтов, а итоговая сумма с аукционными сборами превысила 31,5 миллиона. Имя нового владельца картины не раскрывается.

Полотно под названием Das bunte Leben художник создал в Париже в марте 1907 года. Работа относится к раннему периоду его творчества, когда Кандинский ещё не перешёл к абстрактной живописи. На картине изображены люди разных возрастов и социальных групп на фоне сельского пейзажа. В композиции художник объединил мотивы русского фольклора с приёмами европейского авангарда.

«Эта картина, в которой культурные традиции родной России сочетаются с передовыми достижениями художественного авангарда, усвоенными им в Париже, демонстрирует исключительную силу творческого видения Кандинского, завоевавшего репутацию одного из ведущих мыслителей и новаторов современного искусства», — говорится в описании произведения.

В ноябре 1927 года картину приобрёл нидерландский предприниматель и коллекционер Эмануэль Левенштейн. После его смерти произведение перешло к супруге, а затем к детям семьи. Во время нацистской оккупации Нидерландов наследники еврейского происхождения лишились семейной коллекции.

В октябре 1940 года картину продали на аукционе в Амстердаме. Спустя десятилетия, в 1972 году, её приобрёл Баварский земельный банк. Затем произведение почти полвека экспонировалось в мюнхенской галерее Ленбаххаус.

Наследники Левенштейнов добивались возвращения утраченного имущества на протяжении нескольких десятилетий. В июне 2023 года картину передали потомкам коллекционеров. Теперь произведение вновь сменило владельца на открытых торгах в Лондоне.

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