Картина Кандинского за 90 млн рублей станет главным лотом аукциона в Москве

Московский аукционный дом 18 октября выставит на торги более 300 произведений искусства с общей предварительной оценкой в 1,5 млрд рублей. Главным лотом станет ранний пейзаж Василия Кандинского «Летний день. Полдень», который оценили в 90 млн рублей. Картина впервые будет представлена на публичных торгах в России, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Произведения Кандинского редко появляются на открытом рынке, а интерес к ним проявляют как российские, так и зарубежные коллекционеры. Совокупная стоимость 40 работ художника, проданных на Sotheby’s и Christie’s, превысила 591 млн долларов.

Среди других заметных лотов — пастель Исаака Левитана «Осень. Долина реки», созданная в 1893–1894 годах. Её эстимейт составляет 30 млн рублей. По словам управляющего директора аукционного дома Ольги Русаковой, ценность произведения связана в том числе с хрупкой пастельной техникой.

За 35 млн рублей планируют выставить «Портрет Зинаиды Алексеевны Перцовой» Константина Юона. Перцова была владелицей московского особняка, известного как «Дом-сказка». По воспоминаниям её супруга, художник написал портрет во время семейной поездки по Европе в 1899 году.

В каталоге также представлены «Осенний пейзаж» Петра Кончаловского за 13,5 млн рублей, работа Бориса Кустодиева «На прогулке» за 14 млн рублей и пейзаж Михаила Нестерова «За Волгой», написанный в 1905 году и оценённый в 15,3 млн рублей.

Отдельную часть торгов составят произведения Николая Рериха и Александра Бенуа. Эскиз Рериха «Терафим» оценили в 8 млн рублей, столько же просят за эскиз декорации Бенуа к первому акту балета Адольфа Адана «Жизель». Кроме того, на аукционе будут представлены работы Ильи Репина, Константина Коровина, Василия Поленова и других русских художников.

Торги пройдут 18 октября в онлайн-формате и очно. Предаукционная выставка будет открыта для посетителей до 17 октября.

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