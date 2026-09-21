Купленную за $30 картину в США оценили в четверть миллиона долларов

Покупка за 30 долларов на обычной распродаже имущества в Мичигане может принести новому владельцу до четверти миллиона. Полотно, которое он забрал почти случайно, оказалось утраченной работой американской сюрреалистки Гертруды Аберкромби. Об этом сообщает UPI.

На картине мужчина заметил подпись «Abercrombie» и дату 1951 год. Позже во время выставки, посвящённой художнице, он увидел архивную фотографию того же произведения в оригинальной раме.

Полотно показали искусствоведу Сьюзан Вайнингер, которая специализируется на творчестве Аберкромби. Эксперт подтвердила подлинность работы.

Картина называется Alderman Merriam’s Shells и изображает морские раковины из коллекции чикагского политика Роберта Мерриама. Она была написана в 1951 году и при жизни художницы неоднократно выставлялась.

В 1952 году Аберкромби передала произведение врачу Джону Рейнольдсу в качестве платы за медицинские услуги. После этого работа около 75 лет оставалась у его семьи и практически исчезла из публичного пространства.

Теперь находку выставят 1 октября на торгах Freeman’s в Нью-Йорке. Предварительная оценка составляет от 150 до 250 тысяч долларов.