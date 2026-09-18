Ливень добрался до шедевров Уффици: В зале с «Вакхом» Караваджо протек потолок

Мощный ливень во Флоренции привёл к протечке потолка в одном из залов знаменитой галереи Уффици. Несколько капель воды попали на защитную витрину, за которой находится картина Караваджо «Вакх», однако само полотно не пострадало.

Инцидент произошёл в зале, посвящённом искусству XVII века. После обнаружения протечки сотрудники музея проверили находившиеся там произведения. Как сообщили в дирекции Уффици, никаких повреждений выявлено не было.

«Музей работает в штатном режиме», — сообщили в дирекции галереи.

Накануне на Флоренцию обрушилась сильная гроза: за короткое время в городе выпало около 45 мм осадков. О подтоплениях сообщалось и в других районах Тосканы. Нынешняя жара на Апеннинах сопровождается интенсивными ливнями, градом и сильными порывами ветра.

Это не первый погодный инцидент, повлиявший на работу Уффици в последнее время. В начале лета один из самых посещаемых музеев Италии пришлось временно закрывать из-за сильной жары и неисправности системы кондиционирования. Тогда также вводились ограничения на продажу билетов.

Флоренция уже переживала разрушительные наводнения. Самое известное произошло в ноябре 1966 года, когда река Арно вышла из берегов. Стихия нанесла огромный ущерб историческому центру и произведениям искусства, в том числе хранившимся в Уффици.

Галерея Уффици во Флоренции — один из старейших и наиболее известных художественных музеев мира. Здание было возведено в XVI веке по заказу герцога Козимо I Медичи, а основу собрания составила коллекция семьи Медичи. В экспозиции представлены произведения Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Боттичелли, Тициана, Караваджо и других мастеров. Среди самых известных работ — «Рождение Венеры» и «Весна» Боттичелли. Ежегодно Уффици посещают миллионы человек, благодаря чему галерея входит в число самых посещаемых музеев Италии.

Ранее в Лувре затопило зал с бесценными картинами XV века. В частности, там хранятся полотна Бернардино Луини, «Голгофа со святым Домиником в молитве» Фра Анджелико и одна из картин Шарля Мейнье.