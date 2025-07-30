Купленная за гроши на барахолке картина оказалась работой Сальвадора Дали

Полотно испанского сюрреалиста Сальвадора Дали, найденное на блошином рынке, оценили в 30 тысяч фунтов (более 3,5 млн рублей) стерлингов. Его случайно приобрёл антиквар за 150 фунтов (более 16 тыс рублей) даже не подозревая, что это оригинал. Об этом стало известно на сайте аукциона Cheffins.

«Учитывая, что Дали разрабатывал заказ в соответствии со своими прихотями, ему очень понравился этот проект и тематика. Весьма вероятно, что полотно было произведено из партии из 50 экземпляров, которые были сохранены, а затем утеряны издателями», — говорится в статье.

Речь идёт о работе под названием Vecchio Sultano («Старый султан»), выполненной в смешанной технике — акварелью и фломастером. Картина иллюстрирует эпизод из сборника «Тысяча и одна ночь». Её подлинность подтвердила международная экспертная группа во главе с Николя Дешарном — одним из главных специалистов по творчеству Дали.

Считается, что работа была частью серии из 500 иллюстраций, созданной Дали по заказу итальянских коллекционеров Джузеппе и Мары Альбаретто. Однако часть работ — около 50 экземпляров — по неизвестной причине была утеряна издателями. Эксперты полагают, что именно к ним может принадлежать «Старый султан».