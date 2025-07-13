На торги выставят самый большой на Земле марсианский камень

Метеорит с Марса под названием NWA 16788 весом 25 килограммов выставят на аукцион. Как сообщает Associated Press, его продадут за сумму предположительно от 2 до 4 миллионов долларов, что по нынешнему курсу составляет около 310 миллионов рублей.

По информации агентства, NWA 16788 — это осколок, который прилетел с поверхности Марса в результате столкновения с крупным астероидом. Взрыв был настолько мощным, что часть оплавилась и превратилась в стекло. Камень преодолел около 225 миллионов километров и упал в Сахару, где его нашли в Нигерии «охотники за метеоритами».

Уникальный образец марсианской породы размером 375x279x152 мм представляет собой исключительную находку. Он на 70% превышает по размеру любой другой марсианский метеорит, найденный на Земле, и содержит примерно 7% от всего спектра веществ, обнаруженных на Марсе.