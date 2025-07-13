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13 июля, 16:00

На торги выставят самый большой на Земле марсианский камень

На аукционе будет продан самый большой на Земле марсианский камень весом 25 кг

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ factpoint

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ factpoint

Метеорит с Марса под названием NWA 16788 весом 25 килограммов выставят на аукцион. Как сообщает Associated Press, его продадут за сумму предположительно от 2 до 4 миллионов долларов, что по нынешнему курсу составляет около 310 миллионов рублей.

По информации агентства, NWA 16788 — это осколок, который прилетел с поверхности Марса в результате столкновения с крупным астероидом. Взрыв был настолько мощным, что часть оплавилась и превратилась в стекло. Камень преодолел около 225 миллионов километров и упал в Сахару, где его нашли в Нигерии «охотники за метеоритами».

Уникальный образец марсианской породы размером 375x279x152 мм представляет собой исключительную находку. Он на 70% превышает по размеру любой другой марсианский метеорит, найденный на Земле, и содержит примерно 7% от всего спектра веществ, обнаруженных на Марсе.

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Ранее стало известно, что на аукционе с молотка ушло с молотка платье принадлежавшее принцессе Уэльской Диане за 520 тысяч долларов. Это синий шёлковый наряд с яркими цветами, которое британцы прозвали «заботливое платье». В нём леди Ди появлялась в исключительно во время благотворительных миссий в детдомах, больницах, домах для престарелых.

Юлия Сафиулина
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