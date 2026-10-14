Монету времён Джорджа Вашингтона продали на аукционе за $2,93 млн

Редкую серебряную монету номиналом пять центов, выпущенную в США в 1792 году при президенте Джордже Вашингтоне, продали за $2,928 млн. Сумма стала рекордной для монет этого типа, сообщили в аукционном доме Heritage Auctions.

За исторический экземпляр развернулась борьба на торгах 8 октября. Лот под названием Half Disme привлёк 66 ставок, а окончательная стоимость более чем вдвое превысила предыдущий рекорд, установленный в 2013 году на уровне $1,41 млн.

Особую ценность монете придала исключительная сохранность. Специалисты Professional Coin Grading Service присвоили ей оценку MS68 по 70-балльной шкале. Среди известных экземпляров этого выпуска она стала единственной, получившей столь высокий балл.

Первые Half Disme появились после принятия закона о создании американского Монетного двора. Их чеканили в Филадельфии ещё до завершения строительства государственного предприятия. По оценкам историков, всего изготовили от 1,5 до 2 тысяч таких денежных знаков.

На лицевой стороне изображена аллегорическая фигура Свободы, а на оборотной — орёл. Джордж Вашингтон упоминал выпуск этих монет в обращении к Конгрессу, называя его началом национальной чеканки.

Проданный экземпляр ранее находился в частной коллекции. В 2013 году за него заплатили около $1,15 млн, а в 2018-м монету приобрели уже за $1,985 млн. Теперь исторический раритет установил новый ценовой рекорд.

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