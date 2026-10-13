В Шотландии нашли монету короля Неразумного, пролежавшую в земле больше 1000 лет

Редкую англосаксонскую монету возрастом более тысячи лет обнаружили археологи на Шетландских островах в Шотландии. На древнем артефакте сохранился портрет английского короля Этельреда II, вошедшего в историю под прозвищем Неразумный. О необычной находке сообщает Fox News.

Монету нашли случайно во время раскопок в районе Нестинг. Изначально исследователи изучали доисторические сооружения, которым угрожает береговая эрозия. Однако среди древних остатков обнаружился предмет совершенно другой эпохи.

Поверхность находки покрывал плотный зеленовато-коричневый налёт, но изображения и надписи сохранились достаточно хорошо. Археолог Абердинского университета Элинор Грэм рассказала, что участники экспедиции сразу осознали исключительную редкость артефакта.

Специалисты датировали монету 991–997 годами нашей эры. В этот период Англией правил Этельред II, известный неудачными попытками остановить вторжения викингов. В 1013 году датский король Свен Вилобородый изгнал его с престола, однако уже через год английский монарх вернул себе власть и удерживал её до смерти в 1016-м.

Особый интерес представляет место обнаружения. По словам Грэм, это самая северная находка англосаксонской монеты на Шетландских островах. Ранее подобный экземпляр нашли лишь значительно южнее, в районе Олд-Скатнесс.

Учёные рассматривают две версии появления артефакта. Он мог попасть на острова благодаря торговле между англосаксонской Англией и поселениями викингов либо оказаться военной добычей после одного из скандинавских набегов.

Теперь находку предстоит изучить шотландской службе Treasure Trove Unit, которая определит её дальнейшую судьбу. Исследователи надеются, что редкий экземпляр пополнит коллекцию Музея и архивов Шетландских островов.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении в Норвегии крупнейшего клада монет эпохи викингов. Археологи извлекли из земли около 5200 серебряных монет, среди которых оказались экземпляры времён Харальда Хардрады и денежные знаки из других стран, включая Англию. Специалисты датировали сокрытие сокровищ примерно 1046–1047 годами.