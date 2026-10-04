Клад викингов продолжает расти: В Норвегии из земли достали уже 5200 монет

Крупнейший в Норвегии клад монет эпохи викингов вырос примерно до 5200 экземпляров — металлоискатели продолжают находить серебро в поле на востоке страны. Новые подробности о сокровищах Мерстада приводит Science Norway.

Клад обнаружили ещё в апреле кладоискатели Руне Сэтре и Вегард Сёрли. Перед летним перерывом археологи насчитали 4886 монет, после чего поле вновь засеяли зерном. Осенью урожай убрали, поиски возобновились — и количество находок быстро перевалило за пять тысяч.

Археологи из Иннландета отмечают, что металлодетекторы по-прежнему подают сигналы, хотя теперь монеты попадаются реже и залегают глубже. Специалисты снимают верхние слои грунта, чтобы добраться до оставшихся предметов.

Среди наиболее ценных находок — четыре норвежские монеты времён Харальда Хардрады. Они позволили датировать сокрытие клада примерно 1046–1047 годами — самым концом эпохи викингов. В коллекции также множество иностранных монет, в том числе английских. На некоторых из них сохранились имена чеканщиков с характерным скандинавским звучанием — Беорн, Аслак и Цетиль.

При этом главная загадка остаётся нерешённой. Археологи до сих пор не понимают, зачем тысячи серебряных монет спрятали именно в этом месте и почему владелец так и не вернулся за состоянием. Раскопки и георадар не обнаружили рядом построек или захоронений, способных дать очевидную подсказку.

Обрабатывать находки будут ещё долго: специалисты Музея культурной истории предполагают, что только каталогизация тысяч монет займёт как минимум год. В апреле Life.ru уже рассказывал о первых результатах раскопок Мерстадского клада, когда число найденных монет ещё не достигало трёх тысяч.

В сентябре Life.ru писал о другом рекордном кладе эпохи викингов — уже в Финляндии. Там любитель металлоискателей обнаружил тысячи серебряных монет общим весом около 4,5 килограмма, спрятанных в двух берестяных ёмкостях.