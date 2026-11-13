Карта Grand Theft Auto VI предположительно попала в Сеть за неделю до официального выхода игры. Поклонники заметили её в коллекционном наборе, выставленном в магазине Selfridges в британском Манчестере. Вскоре в социальных сетях появились фотографии, якобы демонстрирующие уже всю территорию вымышленного штата Леонида. Об этом сообщает Video Games Chronicle.

Первым находку показал пользователь соцсети X под ником GazzaMontana. Он сфотографировал коллекционный набор GTA VI в магазине Selfridges на площади Exchange Square. В витрине находилась сложенная бумажная карта, которая входит в комплект сувенирного издания игры.

Несмотря на то что карта была частично скрыта, фанаты сумели разглядеть несколько географических названий. Среди них — Southwind, Pelican Valley, Goose Key, Lummox County, Moreau, Manzana и Key Lento.

Особое внимание привлекли Southwind и Pelican Valley — небольшие населённые пункты и территории за пределами Вайс-Сити. На карте также заметили обозначения платных дорог, дирижабля и других объектов, которые могут появиться в игровом мире.

Позднее в соцсетях распространились фотографии предположительно полной карты Леониды. По данным RockstarINTEL, изображения могли появиться после того, как один из коллекционных наборов оказался в продаже раньше срока.

Однако происхождение снимков окончательно не установлено. Rockstar Games не подтверждала подлинность опубликованной полной карты и официально её пока не демонстрировала.

При этом даже если изображения настоящие, речь идёт о стилизованном сувенирном постере, а не обязательно о точной схеме игрового мира. Поэтому по нему пока нельзя достоверно судить о расположении всех дорог, населённых пунктов и доступных территорий.

Коллекционный набор GTA VI содержит сувениры по мотивам игры, но не включает её копию. Его поставки запланированы к релизу, который должен состояться 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Проверенные сведения о том, что известно о мире, героях и релизе GTA 6, собраны в нашем справочнике; подлинность утёкшей карты отдельно не подтверждена.