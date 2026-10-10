Казачьего атамана задержали в Анапе за мошенничество

Атамана Анапского городского казачьего общества Александра Ловенгера задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщил журналист Андрей Кошик.

По его данным, в отношении Ловенгера возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд может рассмотреть вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подробности предполагаемого преступления пока не раскрываются. Официального комментария правоохранительных органов на момент публикации нет.

Ловенгер возглавил Анапское городское казачье общество весной 2025 года. До этого он исполнял обязанности атамана, а затем был избран на пятилетний срок.

Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодарском крае задержали бывшего чиновника по делу о крупном мошенничестве. По версии следствия, фигурант мог быть причастен к хищению бюджетных средств в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения, а расследование уголовного дела продолжается.