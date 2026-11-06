Казахстан решил ещё на полгода ограничить вывоз бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов. Новые правила начнут действовать 22 ноября 2026 года и сохранятся до 22 мая 2027-го. Соответствующий приказ утвердило Министерство энергетики республики.

Ограничения распространяются в том числе на поставки в страны Евразийского экономического союза. При этом условия зависят от вида транспорта: для автомобильных и железнодорожных перевозок предусмотрены разные исключения.

Обычные автомобилисты смогут пересекать границу с топливом в штатных баках машин, но не чаще одного раза в сутки. Также разрешён вывоз отдельных смазочных масел и авиационного топлива для научных исследований и лабораторных испытаний при наличии необходимых согласований.

Для железнодорожных перевозок сохраняется возможность поставлять некоторые виды бензина по утверждённым планам. Кроме того, ограничения не затронут нефтепродукты, направляемые в качестве гуманитарной помощи по решению правительства Казахстана.

Отдельный запрет начнёт действовать с 1 января 2027 года. До конца июня республика ограничит экспорт за пределы ЕАЭС авиационного керосина, дизтоплива, газойлей, нефтяного битума и ряда других продуктов переработки нефти.

Подобные меры в Казахстане вводят не впервые. Власти объясняют их необходимостью обеспечить внутренний рынок горючим и сдерживать ценовые перекосы. Из-за разницы стоимости бензина и дизеля в республике и соседних государствах ранее возникали случаи нелегального вывоза топлива.

Предыдущий шестимесячный запрет действует до 21 ноября. Таким образом, новые ограничения продолжат уже существующую практику контроля за поставками нефтепродуктов за рубеж.

Ранее Life.ru сообщал, что аналогичные ограничения на экспорт топлива продлила и Россия. С 31 октября правительство РФ ещё на три месяца запретило непосредственным производителям вывозить дизельное и судовое топливо, а также газойли. Мера будет действовать до 31 января 2027 года и, как пояснили в кабмине, направлена на поддержание стабильности внутреннего рынка.