Казахстан обсуждает с Китаем условия строительства второй атомной электростанции «Мойынкум». При этом первую АЭС «Балхаш» республика намерена возводить совместно с российским «Росатомом». Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве.

По словам министра, переговоры с Китайской национальной ядерной корпорацией пока находятся на стадии согласования параметров сделки. Стороны обсуждают в том числе сроки реализации проекта.

«Но мы верим, что к 2035 году проекты должны быть закончены», — сказал Аккенженов, уточнив, что речь идёт об обеих атомных электростанциях.

Таким образом, Казахстан рассчитывает привлечь к развитию атомной энергетики сразу двух зарубежных партнёров. Российская сторона будет участвовать в строительстве первой станции, а китайская рассматривается в качестве партнёра по второй. При этом окончательные условия сотрудничества по проекту «Мойынкум» ещё не согласованы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить подготовку атомных проектов. По его словам, строительство АЭС «Балхаш» необходимо начать уже в 2027 году, а для скорейшего запуска работ на второй станции следует подписать соглашение о комплексном сотрудничестве.

Власти республики также планируют до конца 2027 года заключить межправительственное соглашение по АЭС «Мойынкум» и сформировать государственный стратегический резерв урана для обеспечения будущих станций топливом.