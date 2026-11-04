Казахстан готов возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба», приостановленные с мая 2026 года. Республика уже направила соответствующий запрос российской стороне и ожидает решения. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на пресс-конференции 4 ноября.

«Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления. У нас техническая возможность такая есть, ожидаем ответ от российской стороны», — заявил глава Минэнерго.

По словам министра, республика располагает необходимыми техническими возможностями для восстановления прокачки. Однако дальнейшие действия будут зависеть от ответа Москвы.

Поставки казахстанской нефти по «Дружбе» прекратились в мае. Ранее этот маршрут использовался для транспортировки сырья через Россию в Германию. Теперь Астана намерена вернуться к прежней схеме поставок.

Ранее Life.ru Казахстан отказывался возобновлять поставки нефти в Германию по «Дружбе». В августе министр энергетики Ерлан Аккенженов пояснял, что в планах транспортировки, полученных от «Транснефти», прокачка по этому маршруту не предусматривалась. До остановки поставок казахстанская нефть поступала на немецкий нефтеперерабатывающий завод в Шведте.