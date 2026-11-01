Петербург возглавил рейтинг российских городов по доле проданных квартир площадью менее 25 квадратных метров. По данным телеграм-канала Mash Money, в 2026 году на такое жильё пришлась каждая пятая сделка.

Доля квартир-чуланов в Северной столице достигла 20%, продолжив расти третий год подряд. В 2025-м показатель составлял 19%, а в 2024-м — 17%. Следом расположился Воронеж, где на малогабаритное жильё приходится 10% покупок. Третье место занял Новосибирск с 6%, четвёртое — Краснодар с 5%.

В Москве тем временем наблюдается противоположная тенденция. За два года доля сделок с квартирами меньше 25 квадратов сократилась в четыре раза — с 12% до 3%. Аналогичный показатель зафиксировали в Волгограде, Перми, Ростове-на-Дону, Тюмени и Уфе.

Одновременно в России уменьшается площадь более просторного жилья. За шесть лет средний метраж трёхкомнатных квартир сократился с 85,2 до 76,8 квадратного метра, а четырёхкомнатных — со 108 до 93. При этом однокомнатные квартиры практически не изменились в размерах и по-прежнему занимают около 40 квадратов.