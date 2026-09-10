Каждый дрон — одна жизнь: Башни-близнецы вновь появились над Нью-Йорком

Силуэты башен-близнецов Всемирного торгового центра вновь появились над Нью-Йорком спустя четверть века после терактов 11 сентября. Огромную световую композицию над гаванью создали 2977 синхронно управляемых дронов.

Световое шоу в Нью-Йорке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ my_nycbucketlist

Беспилотники выстроились в контуры двух небоскрёбов в их архитектурном масштабе. На несколько минут световые башни стали частью ночной панорамы Манхэттена. Шоу получило название «2977 огней над нью-йоркской гаванью». Число участвовавших в нём дронов соответствовало количеству жертв терактов 11 сентября 2001 года без учёта 19 угонщиков самолётов.

В результате четырёх скоординированных атак погибли 2977 человек. Захваченные террористами лайнеры врезались в башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона, ещё один самолёт разбился в Пенсильвании. На месте разрушенных небоскрёбов в Нижнем Манхэттене находится Национальный мемориал 11 сентября, открытый в 2011 году. Два глубоких зеркальных бассейна повторяют контуры оснований Северной и Южной башен.

В 2026 году США отмечают 25-ю годовщину трагедии. Life.ru в своём материале анализировал, почему башни-близнецы Всемирного торгового центра рухнули, как карточный домик, почему Южная башня упала первой и почему расплавилась даже сталь.