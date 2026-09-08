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Опубликовано 8 сентября, 15:46

В США обнародовали документы об обмане жителей Нью-Йорка после терактов 11 сентября

NYT: В США утаивали сведения об опасности воздуха после терактов 11 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina WS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina WS

Спустя десять месяцев после терактов 11 сентября 2001 года в Нижнем Манхэттене всё ещё находили асбест, причём в отдельных пробах его содержание превышало допустимые нормы. Об этом свидетельствуют документы о качестве воздуха, которые начали публиковать власти Нью-Йорка, пишет The New York Times.

Следы опасного минерала специалисты обнаруживали в июле 2002 года менее чем в полутора километрах от разрушенных башен-близнецов. В частности, асбест нашли на фасаде и крыше здания на Джон-стрит, а также в других точках района.

В материалах говорится и о повышенных концентрациях бензола рядом с местом разрушения Всемирного торгового центра. Это вещество способно повышать риск развития онкологических заболеваний.

При этом после терактов тогдашний мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, а позднее его преемник Майкл Блумберг неоднократно заверяли горожан, что воздух безопасен, а результаты проверок укладываются в допустимые показатели. Опубликованные документы, как отмечает NYT, показывают, что опасные вещества продолжали обнаруживать и после возвращения людей в район ВТЦ.

Раскрытия материалов через суд добилась организация 9/11 Health Watch. Её глава Бен Чеват утверждает, что власти знали о сохранявшихся рисках, несмотря на публичные заявления о безопасности воздуха.

Теперь документы могут стать основанием для новых исков и помочь людям с заболеваниями претендовать на федеральные компенсации. По данным NYT, за прошедшие годы от болезней, которые связывают с последствиями терактов, предположительно умерло уже больше людей, чем непосредственно во время атак, унёсших жизни почти трёх тысяч человек.

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Ещё в 2019 году Life.ru писал, что у тысяч переживших теракты 11 сентября выявили онкологические заболевания. Тогда специалисты предупреждали, что некоторые виды рака могут проявиться спустя десятилетия после воздействия опасных веществ.

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Полина Никифорова
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