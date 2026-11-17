Почти каждый третий россиянин увлекается видеоиграми, однако отношение к такому досугу в обществе остаётся преимущественно негативным. Согласно исследованию аналитического центра ВЦИОМ, 31% опрошенных играют на компьютерах, смартфонах и других электронных устройствах.

За год доля любителей видеоигр выросла на пять процентных пунктов — с 26 до 31%. При этом мужчины играют чаще женщин, а наибольший интерес к виртуальным развлечениям проявляет молодёжь.

Несмотря на популярность видеоигр, 42% россиян считают, что от них больше вреда, чем пользы. Противоположного мнения придерживаются 14% респондентов, ещё 23% оценивают положительные и отрицательные последствия примерно одинаково. Лишь 5% участников исследования убеждены, что игры вообще не приносят вреда.

Главными недостатками такого увлечения опрошенные назвали ухудшение здоровья, в том числе зрения и осанки, риск возникновения зависимости, потерю времени и отрыв от реальности.

Вместе с тем респонденты отметили и положительные стороны видеоигр. По их мнению, они помогают развивать логику и стратегическое мышление, получать новые знания и расслабляться после работы или учёбы. Однако более трети опрошенных вообще не видят в компьютерных играх пользы. Исследование проводилось 1 ноября методом телефонного опроса. В нём приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

Ранее Life.ru сообщал, что Роскомнадзор не планирует ограничивать работу игровой платформы Steam в России. В ведомстве опровергли появившиеся сообщения о возможной блокировке сервиса. При этом компания Valve, которой принадлежит Steam, также не подтверждала получение соответствующих требований от российских властей