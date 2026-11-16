В РКН заявили, что не собираются ограничивать работу Steam в России
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Роскомнадзор не собирается ограничивать работу игровой платформы Steam на территории РФ, рассказали RT в ведомстве. Поводом для беспокойства геймеров стали соответствующие сообщения в СМИ.
При этом источник сведений не назывался, а документ с соответствующим требованием не публиковался. Сама Valve также не подтверждала получение каких либо запросов от российской стороны.
Ранее на слухи отреагировал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он выступил против блокировки платформы и пообещал, что поднимет этот вопрос в стенах нижней палаты парламента.