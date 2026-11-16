Роскомнадзор не собирается ограничивать работу игровой платформы Steam на территории РФ, рассказали RT в ведомстве. Поводом для беспокойства геймеров стали соответствующие сообщения в СМИ.

При этом источник сведений не назывался, а документ с соответствующим требованием не публиковался. Сама Valve также не подтверждала получение каких либо запросов от российской стороны.