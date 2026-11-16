Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил против возможной блокировки игровой платформы Steam в России и пообещал поднять этот вопрос в парламенте. Об этом политик написал, комментируя сообщения СМИ о возможных ограничениях для популярного сервиса.

По мнению депутата, закрытие доступа к Steam ударит по миллионам российских пользователей, которые годами собирали библиотеки игр и тратили на них собственные деньги. У некоторых стоимость приобретённых игр исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей, а виртуальные предметы в инвентарях могут стоить миллионы.

«Всё куплено за свои деньги. Это то же самое, что заблокировать банк со всеми вкладами», — возмутился Даванков.

Поводом для обсуждения возможных ограничений стали сообщения о налоговых поступлениях от Steam в Казахстане. По словам парламентария, в СМИ пишут, что российские пользователи пополняют игровые аккаунты через соседнюю страну, из-за чего около двух миллиардов рублей налогов якобы проходят мимо российского бюджета.

Однако Даванков считает несправедливым возлагать ответственность за такую ситуацию на саму платформу и её пользователей. Он убеждён, что вместо запретов необходимо разработать прозрачные правила работы зарубежных игровых сервисов.

«Новые люди» требуют оставить Steam в покое. Нужны понятные правила вместо очередных блокировок. Завтра подниму этот вопрос в Госдуме», — написал вице-спикер.