Суд в Москве заблокировал сайты с объявлениями о продаже пеликанов
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Тверской суд Москвы заблокировал интернет-ресурсы, на которых россиянам предлагали приобрести пеликанов для домашнего содержания. Эти птицы входят в правительственный перечень животных, которых запрещено держать дома. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы судебного дела.
На сайтах публиковались объявления о продаже экзотических птиц с указанием стоимости. Площадки были ориентированы на русскоязычных покупателей, которые могли ознакомиться с предложениями и выбрать понравившуюся птицу.
Основанием для блокировки стал действующий в России запрет на домашнее содержание отдельных видов диких животных. Пеликаны прямо указаны в перечне, утверждённом распоряжением правительства от 8 мая 2025 года.
Новые правила вступили в силу 1 сентября 2025 года и будут действовать до сентября 2031-го. Помимо пеликанов, ограничения распространяются на фламинго, пингвинов, страусов, некоторых хищных птиц и целый ряд опасных или требующих особых условий животных.
При этом законодательство предусматривает исключения для специализированных учреждений, в том числе зоопарков и цирков. Содержание таких животных допускается при соблюдении установленных требований.
Ранее Life.ru рассказывал, какие экзотические животные запрещены для домашнего содержания. Адвокат Яна Воробьёва объяснила, что в перечень входят не только крупные хищники и ядовитые рептилии, но и пеликаны, фламинго и другие птицы. За нарушения при определённых обстоятельствах может наступить административная или уголовная ответственность.
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