В Ираке вновь заблокировали доступ к мессенджеру Telegram вслед за аналогичным решением властей Иордании. Администрации платформы дали 30 дней на устранение нарушений. Об этом сообщает Iraqi News Agency (INA).

Какие именно нарушения стали причиной нового ограничения и при каких условиях доступ к приложению может быть восстановлен, в сообщении не уточняется.

Это не первая блокировка Telegram в Ираке. Весной 2026 года власти страны уже ограничивали работу мессенджера. Тогда решение связывали с вопросами безопасности и соблюдения национального законодательства.

В мае иракский регулятор объявил о восстановлении доступа к платформе после того, как её руководство обязалось выполнить требования по контролю контента и защите пользователей. Ведомство пообещало следить за исполнением достигнутых договорённостей.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Иордании заблокировали Telegram из-за угроз национальной безопасности и распространения экстремистского контента. Правоохранители также призвали жителей внимательнее относиться к подозрительным аккаунтам и ссылкам, а родителей — контролировать активность детей в интернете. Между тем сам Telegram в октябре заблокировал более 170 тысяч групп и каналов всего за одни выходные. С начала 2026 года число удалённых и ограниченных сообществ на тот момент превысило 27 миллионов.