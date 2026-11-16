В Иордании заблокировали мессенджер Telegram, сочтя его угрозой национальной безопасности. Власти королевства объяснили решение распространением экстремистских материалов и использованием платформы для совершения киберпреступлений. Об этом сообщило Управление общественной безопасности страны.

В ведомстве пояснили, что ограничения направлены на защиту пользователей и предотвращение противоправной деятельности в интернете. Особое беспокойство у правоохранителей вызывает использование цифровых площадок для распространения радикальных идей, угроз и незаконного контента.

«Доступ к приложению Telegram заблокирован в Иордании в рамках усилий по укреплению цифровой безопасности и защиты пользователей, а также чтобы положить конец угрозам и нарушающей законодательство деятельности с использованием цифровых платформ», — говорится в официальном сообщении.

По оценке иорданских властей, Telegram предоставляет возможности для распространения экстремизма и совершения преступлений, способных нанести ущерб безопасности государства.

Правоохранители также призвали жителей осторожнее пользоваться социальными сетями, не переходить по подозрительным ссылкам и не взаимодействовать с неизвестными аккаунтами. Родителям рекомендовали внимательнее следить за активностью детей в интернете.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ираке заблокировали Telegram на территории страны, объяснив решение угрозами национальной безопасности и недостаточной защитой персональных данных граждан. Тогда местные власти также заявляли о необходимости противодействовать распространению конфиденциальной информации через мессенджер.