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6 августа, 11:56

В Ираке заблокировали Telegram

Власти Ирака заявили о блокировке Telegram в стране по соображениям безопасности

Власти Ирака приняли решение заблокировать мессенджер Telegram на территории страны по соображениям безопасности. Об этом заявила пресс-служба Министерства коммуникации республики.

"Блокирование Telegram проведено на основании указаний компетентных органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан, что не соблюдалось упомянутым выше мессенджером", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что соответствующие структуры требовали от управляющей компании сотрудничать в закрытии платформ, которые несут ответственность за утечку данных госучреждений и персональной информации жителей Ирака, что представляло угрозу безопасности и общественному спокойствию. Тем не менее ответных действий принято не было.

При этом министерство подтвердило права иракцев на свободу слова и общения, но без нанесения ущерба безопасности Ирака и его институтов. Власти выразили уверенность, что граждане поймут решение заблокировать мессенджер.

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Ранее основатель Telegram Павел Дуров опроверг сообщения об уязвимости в мессенджере для App Mac. По его словам, заявление компании, посвящённое этой теме, было неверно интерпретировано.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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