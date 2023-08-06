В Ираке заблокировали Telegram

Власти Ирака приняли решение заблокировать мессенджер Telegram на территории страны по соображениям безопасности. Об этом заявила пресс-служба Министерства коммуникации республики.

"Блокирование Telegram проведено на основании указаний компетентных органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан, что не соблюдалось упомянутым выше мессенджером", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что соответствующие структуры требовали от управляющей компании сотрудничать в закрытии платформ, которые несут ответственность за утечку данных госучреждений и персональной информации жителей Ирака, что представляло угрозу безопасности и общественному спокойствию. Тем не менее ответных действий принято не было.

При этом министерство подтвердило права иракцев на свободу слова и общения, но без нанесения ущерба безопасности Ирака и его институтов. Власти выразили уверенность, что граждане поймут решение заблокировать мессенджер.